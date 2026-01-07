Futsal: il Real Molfetta vince la Coppa Italia di C1, biscegliesi protagonisti

Il Real Molfetta si aggiudica l’edizione 2026 della Coppa Italia, fase regionale, di Serie C1 di Futsal superando 12-11 la Futsal Andria dopo i calci di rigore, gara giocata ieri pomeriggio.

Una vittoria a forti tinte biscegliesi. Alla guida della compagine biancorossa infatti c’è Giacomo Di Pinto che alla prima stagione sulla panchina del Real mette subito un trofeo in bacheca. Per il giocave allenatore biscegliese il raggiungimento di un obiettivo con il Real Molfetta che giocava ha ospitato la fase finale. Dopo la vittoria in semifinale sul Futsal Veglie per 3-2, la compagine biancorossa ha dovuto aggiudicarsi la lotteria dei calci di rigore contro gli uomini di mister Chiereghin per conquistare il trofeo.

Tra i protagonisti della fase decisiva l’estremo difensore Marco Sinigaglia che ha neutralizzato alcuni tiri dal dischetto, oltre a prendersi la responsabilità di siglare egli stesso un rigore. Assente in finale per squalifica, come lo stesso mister Di Pinto, ma elemento fondamentale del nuovo Real Molfetta è anche Mauro Caggianelli che dopo una lunga parentesi a Bitonto ha deciso di tornare nuovamente in maglia Real. Una scelta che ha portato alla vittoria della Coppa con un suo gol importante in semifinale. Del roster fa parte anche il giovane Antonio L’Erario fuori per infortunio

Adesso per i biscegliesi continua la stagione tra campionato, quinti al termine del girone d’andata ma a pochi punti dalla zona playoff, e la fase nazionale che vedrà il Real Molfetta rappresentare la Puglia nelle fasi successive. (fonte foto: pagina Facebook Real Molfetta)