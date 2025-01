Futsal, il Nettuno vince di misura la prima del nuovo anno in C2 / CLASSIFICA

Non poteva esserci inizio d’anno migliore per il Nettuno che supera per 5-4 l’Audax Rutigliano nell’undicesimo incontro, ultima d’andata del campionato serie C2 girone A.

Per i biancazzurri a segno La Notte (doppietta), Cangelli, Losapio e Palermo. Un risultato importante per i ragazzi del Presidente Papagni che proseguono l’imbattibilità casalinga. In virtù della vittoria odierna, i biscegliesi salgono a quota 12 punti. Sabato prossimo prima di ritorno in casa del fanalino di coda Azetium Rutigliano.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2 GIRONE A