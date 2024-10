Futsal, il Futbol Cinco cerca i primi punti in C1, debutto stagionale in C2 per il Nettuno

Conquistare i primi punti stagionali. E’ questo l’obiettivo di Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo sabato 5 ottobre nei rispettivi campionati regionali.

I nerazzurri ospiteranno al “Pala Cosmai” il Thuriae nel match valevole per la terza giornata del massimo campionato regionale. Una gara che si preannuncia del coefficiente di difficoltà medio alto per i ragazzi di Tritto in quanto se la vedranno con una compagine reduce dalla vittoria per 6-2 sul Ruvo e che punta, al contempo, ad ottenere punti lontano dal proprio domicilio. Difatti, nell’unico appuntamento in trasferta, il Thuriae ha perso per 3-1 contro il Just Mola. Fischio d’inizio alle ore 16.00.

Mezz’ora prima ci sarà il debutto stagionale per il Nettuno che, al “Centro Sportivo Aurora” se la vedrà con l’Azetium Rutigliano. I biancazzurri hanno effettuato un profondo restyling affidando la guida tecnica a Michele Landriscina e tesserando calcettisti che hanno disputato campionati di categoria superiore come Lamanuzzi, La Notte, Valente, Palermo, Di Matteo, Salvemini, Fusiello. Definiti inoltre gli accoppiamenti per quanto riguarda la Coppa Puglia. Il Nettuno se la vedrà con le Aquile Molfetta con il match d’andata che si disputerà sabato 26 ottobre.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco