Futsal: il Futbol Cinco Bisceglie Under 21 vince la prima edizione della Coppa Apulia

Raggiunto l’obiettivo salvezza nel campionato regionale di Serie C1, il Fùtbol Cinco Bisceglie si regala un’altra enorme soddisfazione, stavolta a livello giovanile, con l’Under 21 che si aggiudica la prima edizione della Coppa Apulia di categoria.

Al PalaPinto il team biscegliese arriva all’appuntamento privo dello squalificato Mauro Montarone: a questa assenza segue il forfait dell’ultima ora di Gianluigi Ciocia. Nel corso della prima frazione regna l’equilibrio: all’intervallo è 0-0 con un legno per parte (Futbol Cinco in apertura di gara con Sinigaglia al 1°, Futsal Andria al 28°).

In apertura di 2° tempo, è un’invenzione di Tritto a sbloccare il match: il numero 3 biscegliese dribbla ben tre avversari, vede sul secondo palo Sinigaglia abile con un freddo tap-in a depositare il momentaneo 1-0. Nel corso del match, Baldassarre e Maiello inseriscono Giancarlo Cosmai utilissimo con la sua qualità a supportare i compagni sia sul piano del gioco che nelle rotazioni, mentre dalla panchina è forte e caloroso il sostegno degli altri calcettisti a disposizione. Tra i pali Di Benedetto è in grande giornata: i suoi interventi evitano il pari fino al 49° quando nulla può sulla rete di Liso che vale l’1-1. La gara è intensa: la Futsal Andria va vicinissima al vantaggio al 51° colpendo la traversa; al 57° Di Tullio subisce fallo in area di rigore: occasionissima Futbol Cinco con il penalty realizzato con freddezza da Simone De Cillis. L’Andria corre ai ripari e mister Bonadies inserisce il 5° di movimento e al primo attacco offensivo trova il 2-2 con Cuomo. Al 60° la Futsal Andria perde Cuomo per somma di ammonizioni. Gli ospiti si difendono bene, si va ai supplementari.

Nel 1° tempo supplementare, Rella (capitano della Futsal Andria), atterra un calcettista nerazzurro in ripartenza, rimediando un’espulsione per doppia ammonizione. Il Cinco approfitta della superiorità numerica per siglare il 3-2: Cosmai serve De Cillis che, dopo una perfetta triangolazione con Di Tullio, lascia partire una secca conclusione che non lascia scampo al portiere. Il Futbol Cinco termina il bonus falli ed una minima sbavatura può essere pagata a caro prezzo: proprio al 65° arriva una ghiotta chance per l’Andria su tiro libero, trasformato da Miccoli (3-3).

Poche emozioni nel 2° tempo supplementare: entrambe le formazioni hanno esaurito il bonus falli. A due minuti dal termine, però, il Cinco ha il match point: tiro libero, parato da Porro ai danni di De Cillis. Occasione mancata per i nerazzurri, tutto si decide ai calci di rigore.

Ai calci di rigore, i nerazzurri siglano ben 4 reti su 5: impeccabili i tentativi di Sabino Di Tullio, Angelo Russo, Simone De Cillis e Vincenzo Sinigaglia (autore del 5° ed ultimo decisivo rigore). Superlativo Simone Di Benedetto che respinge ben due tentativi andriesi, incorniciando una prestazione memorabile. Al triplice fischio è grande festa in campo e sugli spalti.

Il trofeo Coppa Apulia premia il percorso impeccabile in del Futbol Cinco Bisceglie Under 21: in coppa, i nerazzurri hanno chiuso il percorso da imbattuti. Conclusa la fase a gironi al 1° posto con 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio, 0 sconfitte), in semifinale i nerazzurri hanno incrociato i pari categoria del Nettuno (6-2) in un derby tutto biscegliese che ha dato accesso alla finalissima. Sul podio della classifica marcatori della Coppa Apulia spiccano due calcettisti del Futbol Cinco Bisceglie: Simone De Cillis è il capocannoniere del torneo con 11 reti, seguito da Flavio Tritto (8).



FUTBOL CINCO BISCEGLIE U21-FUTSAL ANDRIA U21 7-5 d.c.r. (2-2 d.t.r., 3-3 d.t.s.)

Futbol Cinco Bisceglie U21: S. Di Benedetto, Tritto, De Cillis, De Lucia, Di Tullio, Sinigaglia, Cosmai, A. Russo, Ciccolella, Campo. Allenatori: Emiliano Maiello, Baldassarre Fabio.

Futsal Andria U21: Nanula, A. Liso, Cuomo, Lorizzo, Miccoli, Civita, Rella, Luce, Spadavecchia, Frezza, Lanotte, Porro. Allenatore: Michele Bonadies.

Arbitro: Spagnulo di Taranto.

Reti: 21° Sinigaglia (FCB), 49° A. Liso (FA), 57° rig. De Cillis (FCB), 58° Cuomo (FA), 63° De Cillis (FCB), 65° Miccoli su tiro libero (FA).

Sequenza calci di rigore: Di Tullio (FCB): gol, Miccoli (FA): parato, Tritto (FCB): parato, Luce (FA): gol, Russo (FCB): gol, Lorizzo (FA): parato, De Cillis (FCB): gol, Lanotte (FA): gol, Sinigaglia (FCB): gol.

Note: ammoniti Liso (FA), Baldassarre (FCB), Rella (FA); espulsi Cuomo al 60° e Rella al 62° per doppia ammonizione. Al 67° Porro respinge un tiro libero a De Cillis.