Futsal, il Futbol Cinco Bisceglie cerca riscatto nel capoluogo

Dopo la pesante sconfitta interna contro il Real Molfetta, il Futbol Cinco Bisceglie cerca il riscatto nel match contro il Cus Bari in programma sabato 28 settembre alle ore 16.00 al Campo Privato “Cus” di Bari e valevole per la seconda giornata d’andata del campionato serie C1 di futsal.

Si prospetta una gara avvincente considerando che entrambe le squadre vogliono conquistare i primi punti stagionali. L’ultimo precedente tra le due compagini risale al 5 aprile in occasione della gara valevole per i playout. In tale occasione i baresi si imposero per 4-1.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco