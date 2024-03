Futsal: gara decisiva per il Futbol Cinco, Nettuno intende sfruttare il fattore campo

La vigilia della domenica delle Palme coincide con due gare molto importanti per Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo sabato 23 marzo alle ore 16.00.

I nerazzurri di Tritto saranno di scena al “Pala Colombo” di Ruvo per affrontare i padroni di casa Futsal Byre Ruvo nel ventiseiesimo incontro del massimo torneo regionale l’ultimo della regular season. I nerazzurri devono necessariamente portare a casa l’intera posta in palio per sperare ancora di evitare i playout di C. Non si escludono reti considerando che si sfidano le due squadre più perforate del girone. Il Cinco ha subito 120 reti, cinque in meno il Ruvo. All’andata i ragazzi di Tritto si imposero per 7-3.

Torna in campo il Nettuno che, al “Centro Sportivo Aurora” ospiterà l’Audax Rutigliano nel turno numero 21 del campionato serie C2 girone A. Sulla carta gli ospiti sono favoriti visto che occupano la quinta posizione in classifica. I biancazzurri però, vogliono interrompere la lunga striscia di risultati avversi. All’andata il Rutigliano si impose per 4-3.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco