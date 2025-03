Futsal: Futbol Cinco vince ma retrocede, Nettuno supera il Jovis Natio / CLASSIFICHE

Due vittorie in altrettante gare. E’ questo il bilancio delle gare che ha visto protagoniste Futbol Cinco e Nettuno scese in campo nel pomeriggio di oggi.

I nerazzurri superano per 6-4 il Futsal Veglie nel penultimo turno del massimo torneo regionale grazie alle doppiette di Di Benedetto e D’Elia a cui si aggiungono i sigilli di De Cillis e De Chirico. Nonostante i tre punti conquistati i biscegliesi retrocedono in serie C2 così come Ruvo e San Martino. L’ultima giornata decreterà le due squadre che disputeranno i playout in programma il 12 Aprile. Sabato prossimo chiusura della stagione regolare al “Pala Cosmai” con il Volare Polignano.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Bella vittoria interna anche per il Nettuno che batte per 3-2 il Jovis Natio nel ventunesimo incontro del campionato serie C2 girone A. Le reti biancazzurre portano la firma di Losapio (doppietta) e La Notte mentre, per la squadra ospite gol di Murolo e Pagano. Con la vittoria in questione, il Nettuno si porta a quota 25. Sabato prossimo ultima di campionato contro l’Audax Rutigliano.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2 GIRONE A

Foto: Pagina facebook Futbol Cinco