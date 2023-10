Futsal: Futbol Cinco Bisceglie di scena ad Andria nell’infrasettimanale di C1

Operazione riscatto per il Futbol Cinco Bisceglie che stasera sarà protagonista al Palasport di Corso Germania per la sfida alla Futsal Andria in occasione della quarta giornata della C1 di calcio a 5.

Il turno infrasettimanale della massima categoria del futsal regionale deve rappresentare per gli uomini allenati da Francesco Tritto una opportunità per eliminato lo zero dalla casella dei punti. Neroazzurri ultimi in classifica in compagni del Byre Ruvo. Neroazzurri che dovranno fare a meno degli squalificati Di Benedetto e L’Erario. Di fronte una Futsal Andria reduce dalla prima vittoria in campionato, proprio in casa del Byre Ruvo. Jose David rappresenta il pericolo numero uno di una squadra sicuramente attrezzata per risalire la graduatoria. Futbol Cinco che dovrà fare leva sull’orgoglio ed il senso di appartenenza per uscire con dei punti da Andria. Calcio d’inizio previsto per le ore 21.