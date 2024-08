Futsal: Futbol Cinco Bisceglie ripescato in Serie C1

Il Futbol Cinco Bisceglie ripescato nel campionato di Serie C1 di futsal. L’ufficialità è giunta dal Consiglio Direttivo della LND.

I biscegliesi, dopo la retrocessione maturata nella passata stagione, tornano nella massima categoria regionale assieme a Cus Bari, Futsal San Martino e Thuriae.

Ratificate, invece, le rinunce di Futsal Brindisi (fusione con il Latiano), Futsal Barletta (fusione con Grimal) e Boemondo (fusione con Canosa).

Resta in sospeso la richiesta del Byre Ruvo: per entrare nell’organico delle quattordici formazioni di Serie C1 c’è da attendere l’esito della domanda di ripescaggio in Serie B del Futsal Noci, atteso per metà della prossima settimana.

Questo l’organico attuale della Serie C1: Azzurri Conversano, Cus Bari, Cus Foggia, Cassano delle Murge, Futbol Cinco Bisceglie, Futsal Andria, Futsal Noci*, Futsal San Martino, Futsal Terlizzi, Futsal Veglie, Grimal Futsal Barletta, Just Mola, Thuriae, Volare Polignano