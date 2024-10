Futsal: esordio vincente della Diaz, Cinco e Nettuno a bocca asciutta / CLASSIFICHE

Una vittoria e due sconfitte. E’ questo il bilancio di Diaz, Futbol Cinco e Nettuno scese in campo nel pomeriggio di sabato 12 ottobre.

I biancorossi battono per 4-2 il Futsal Noci nel turno inaugurale del campionato cadetto girone G grazie alla doppietta di Dell’Olio ed alle marcature di De Cillis e Rappa. Grazie alla vittoria esterna, la Diaz sale a 3 punti e sabato prossimo ospiterà al “Pala Colombo” di Ruvo il Casali del Manco Futsal che ha battuto per 6-3 il Carovigno.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Cade il Futbol Cinco battuto in casa per 9-1 dalla Futsal Andria. Per i nerazzurri gol di Tritto mentre, per la squadra andriese, doppiette per Somma e Sgarra a cui si aggiungono i sigilli di Diviesti, Iodice, Lopetuso, Miccoli e Mazzuoccolo. I biscegliesi restano a quota 4 punti precipitando in terzultima posizione. Sabato prossimo trasferta a Cassano delle Murge per affrontare la squadra locale.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Sconfitta esterna per il Nettuno che cede per 6-3 al Monte Sant’Angelo nel turno numero 2 del campionato serie C2 girone A. Ai biancazzurri non basta la doppietta di Cangelli e l’acuto di Maurizio Valente. Il Nettuno rimane a 3 lunghezze e nel prossimo turno se la vedrà con la Soccer Altamura.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2 GIRONE A

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco