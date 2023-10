Futsal: esordio in casa per la Diaz, Futbol Cinco a Carovigno, Nettuno in campo per la coppa

Test importanti per progetti diversi in casa Diaz e Futbol Cinco che domani scendono in campo per le rispettive gare di campionato, mentre il Nettuno gioca la Coppa Puglia.

Prima casalinga stagionale per la Diaz che al PalaDolmen, ore 16, ospita l’Essedi Maschito per la seconda giornata del girone G di serie B. La vittoria di sabato scorso a Noci (3-4) ha dato entusiasmo alla truppa allenata da Giuseppe Di Chiano. Di fronte i lucani reduci dal pesante ko interno (1-8) contro il Senise. Guai però a sottovalutare gli avversari soprattutto in avvio di stagione quando le forze non sono ancora ben dichiarate.

Carovigno è la tappa del Futbol Cinco che si appresta a disputare la sesta giornata del campionato di serie C1. Neroazzurri a quota 3 punti (guadagnati a tavolino) ma sul campo sono maturate solo sconfitte sino ad ora. Un punto in più in classifica per il Carovigno che sabato scorso ha impattato a Ruvo (4-4) ed è in attesa di recuperare la gara contro la Just Mola (14 novembre). Nell’unico match casalingo in campionato i brindisini hanno perso 4-7 contro il Volare Polignano.

Impegno in casa dell’Academy Giovinazzo per il Nettuno Bisceglie che scende in campo in occasione della gara d’andata del primo turno di Coppa Puglia. Le due sconfitte in campionato non hanno sicuramente minato le certezze del progetto messo su dal presidente Tonio Papagni, ma la voglia di cominciare a fare risultati positivi è nella logica di squadra a partire da domani.