Futsal: esordio casalingo per la Diaz, Cinco di scena a Cassano, Nettuno ospita Altamura

Due gare casalinghe (sulla carta) ed una trasferta. E’ questo il programma che vede protagoniste Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo sabato 19 Ottobre.

I biancorossi di Di Chiano ospiteranno sul neutro di Ruvo il Casali del Manco Futsal nel match valevole per la seconda giornata d’andata del torneo cadetto girone G. L’intento è quello di dare continuità al successo maturato sette giorni fa con il Futsal Noci. Stesso obiettivo per la compagine calabrese vittoriosa per 6-3 sul Carovigno. Si prospetta quindi, una partita aperta ad ogni risultato. Nell’ultimo precedente disputatosi in casa Diaz, i biscegliesi si imposero per 5-1. Dirigerà l’incontro Roberto Solimini di Napoli coadiuvato da Michele Iannella di Benevento. Cronometrista Giuseppe Squicciarini di Bari. Fischio d’inizio alle ore 16.00.

Trasferta a Cassano Murge per il Futbol Cinco che, sempre alle ore 16.00, se la vedrà con la compagine locale in occasione del turno numero 6 del massimo campionato regionale. Nerazzurri a caccia del riscatto dopo il pesante ko interno con la Futsal Andria. Al contempo, i padroni di casa mettono nel mirino il quinto risultato utile consecutivo per risalire posizioni in classifica. Il pericolo numero 1 si chiama Alemao Gleaser giocatore con una brillante carriera sulle spalle ed attualmente top scorer con 6 reti. La gara del “Pala Angelillo” sarà diretta da Michele Digiovanni di Barletta affiancato da Saverio Bottalico di Bari. Crono: Francesco Lovascio di Bari.

Chiude il programma il Nettuno. I biancazzurri affronteranno tra le mura amiche la Soccer Altamura nella terza giornata d’andata del campionato di serie C2 girone A. I ragazzi di Landriscina puntano al riscatto dopo il ko di Monte Sant’Angelo per proseguire la striscia positiva casalinga. Un match dall’alto coefficiente di difficoltà considerando che la compagine ospite ha ottenuto due vittorie in altrettante gare sin qui disputate. La partita, che inizierà alle 15.30, sarà arbitrata da Gianmarco Russo di Foggia.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco