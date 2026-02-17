Il primo turno della Coppa Italia di Serie B ha dato i suoi primi verdetti con Diaz che accede alla fase successiva.
Al Palacosmai la compagine del presidente Cortellino si impone in maniera netta sul Real Five Carovigno. Biscegliesi che allungano sin dalla prima frazione chiusa sul 4-1. Nella ripresa il copione non cambia con i biancorossi di mister Di Chiano si la chiudono sul 9-3. Sul tabellino dei marcatori spicca la quaterna di Salgado, oltre alle doppiette di De Cillis e Lovino ed ai gol di capitan Pedone.
Diaz che nel secondo turno, previsto per il 3 marzo, ospiterà in casa il Duelle Cetraro che ha superato il Motorscar Brindisi 3-2. In palio un posto alla prossima Final Eight. (credit foto: Rino Romanelli)