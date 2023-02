Diaz sconfitta a Sammichele saluta la Coppa Italia di B, rinviata la gara del Nettuno in C2

Termina al primo turno l’avventura della Diaz nella Coppa Italia di serie B. I biancorossi di Capurso vengono sconfitti per 4-3 dal Sammichele nel match disputatosi al “Pala Lagravinese” martedì 7 febbraio. I padroni di casa sbloccano il risultato con Davila dopo 8′. Il vantaggio locale dura sessanta secondi visto che la Diaz pareggia i conti con Alemao. I padroni di casa hanno l’occasione di riportarsi in vantaggio con un tiro libero calciato da Davila ma Lopopolo neutralizza. Nella ripresa, il Sammichele si porta sul 4-1 con le reti di Gumeniuk, Demola e Giovinazzi. A questo punto, mister Capurso gioca la carta del quinto di movimento riaprendo l’incontro con i sigilli di Divincenzo e Alemao ma non riuscendo a pareggiare i conti e quindi, abbandonare prematuramente la competizione tricolore. Con il ko maturato in Coppa, i biscegliesi concentreranno tutte le forze sul campionato a partire dal match di sabato 11 con il Castellana c5.

Si giocherà invece domenica 19 Febbraio alle ore 10.00 il match tra Azetium Rutigliano – Nettuno valevole per il diciannovesimo turno del campionato serie C2 girone A.

Foto: Felice Nichilo