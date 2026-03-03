La Diaz supera in casa il Duelle Cetraro e si qualifica alle Final Eight di Coppa Italia Serie B. Al PalaCosmai gli uomini di Giuseppe Di Chiano si aggiudicano il match valido per il Secondo Turno della competizione.
Biscegliesi subito sotto nel parziale, ma capaci di impattare con Lovino e ribaltare con Sasso. Calabresi che operano il controsorpasso con il 2-3 che varrebbe il passaggio del turno. Lovino fa 3-3, ma il Cetraro rimette ancora una volta la testa avanti. Nella seconda parte di frazione Silvio Dell’Olio ristabilisce la parità prima che Lovino faccia tripletta di giornata per il definitivo 5-4 in favore della Diaz che stacca il pass per la fase finale che si disputerà nella Marche dal 20 marzo. (credit foto: Felice Nichilo)