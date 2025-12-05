Futsal: Diaz prova la fuga, trasferta in Salento per il Futbol Cinco, fuori casa anche il Nettuno

Chi punta ad aumentare il divario dalle inseguitrici e chi vuole interrompere la serie negativa di risultati. Arrivano con il morale opposto Diaz, Futbol Cinco e Nettuno ai rispettivi appuntamenti di campionato in programma sabato 6 Novembre tutte alle ore 16.00.

I biancorossi di Di Chiano ospiteranno al “Pala Cosmai” il Bernalda Futsal nel turno numero 9 del torneo di Serie B, girone G. Una buona occasione per Pedone e compagni di allungare sulle inseguitrici visto il concomitante incontro tra il Cetraro e il Grimal Barletta (due sorprese del girone). Non bisogna però sottovalutare la squadra lucana che occupa la terzultima posizione con 4 punti ed è reduce da tre ko di fila. Si sfidano il miglior ed il peggior attacco del girone. Diaz a segno in 39 occasioni (come Cetraro e Carovigno). Il Bernalda ha siglato 21 reti (come il Pisticci). Nell’ultimo precedente, gli ospiti vinsero 6-0 a tavolino per mancanza del medico sociale nella compagine biscegliese ospitante dell’incontro (la gara si doveva disputare a Turi). Tale sconfitta compromise i sogni promozione diretta della Diaz.

Tornare a far punti dopo un lungo digiuno. E’ questo l’obiettivo del Futbol Cinco di scena al “Pala Don Bosco” di Corigliano d’Otranto per affrontare il FutSalento nella tredicesima nonchè ultima giornata d’andata del campionato serie C1. Una gara molto importante dove non sono solo in palio punti pesanti per la permanenza nel massimo torneo regionale ma anche per una migliore posizione in visto della Coppa Puglia che scatterà sabato 13 Dicembre con il punto turno. Due i punti di differenza tra le due contendenti (3 per il Cinco contro i 5 dei salentini). Si sfidano il peggior reparto offensivo e la difesa più perforata. Il Futsalento ha segnato solo 26 reti invece i nerazzurri ne hanno subiti ben 73.

Chiude il programma il Nettuno di scena sul neutro di Giovinazzo per vedersela con il Vicente Molfetta in occasione del sesto turno del campionato serie C2 girone A. L’intento è quello di riassaporare il dolce gusto dei tre punti.

Foto: Nettuno Bisceglie