Futsal: Diaz ospita l’Alta Futsal per chiudere in vetta il girone d’andata

Il futsal torna in campo per i primi impegni del 2024 con la sola Diaz tra le biscegliesi impegnata in gare ufficiali.

I biancorossi guidati da Giuseppe Di Chiano sabato 6 gennaio, ore 16, ospitano al PalaDolmen l’Alta Futsal per disputare l’undicesima giornata del campionato di Serie B, girone G, che coincide con l’ultimo match del girone d’andata.

Per la capolista Diaz ottenere un risultato positivo diventa importante perché significherebbe aggiudicarsi matematicamente il titolo di campione d’inverno. Un titolo platonico ma che spesso è stato preludio di un successo a fine stagione. Di fronte gli altamurani dell’Alta Futsal non hanno alternative alla vittoria se intendono ancora provare ad entrare nelle prime quattro posizioni che al termine del girone d’andata valgono la qualificazione al primo turno della Coppa Italia di categoria con la Diaz già qualificata da qualche settimana.

Continuano le vacanze invece per Futbol Cinco e Nettuno che torneranno in campo nel prossimo weekend per i rispettivi impegni di campionato in Serie C1 e C2.