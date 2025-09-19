Futsal: Diaz ospita in coppa il Futsal Bitonto, debutto in campionato per il Futbol Cinco

Il penultimo sabato del mese di settembre ha in programma due partite molto interessanti per Diaz e Futbol Cinco che se la vedranno rispettivamente con Futsal Bitonto e Real Molfetta. Entrambe le gare inizieranno alle ore 16.00.

Secondo turno di Coppa Divisione per i biancorossi di Giuseppe Di Chiano che, sul parquet del “Pala Poli” di Molfetta ospiteranno i bitontini militanti in serie A2 i quali, nella scorsa stagione, hanno sfiorato la promozione in serie A2 Elite. Un bel banco di prova per i biscegliesi reduci dal pareggio interno per l’Alta Futsal e vogliosi di mettere ulteriore benzina nelle gambe in vista dell’inizio in campionato che avverrà l’11 ottobre contro il Duelle Futsal Cetraro. Dirigerà l’incontro Antonio Ramunno di Venosa coadiuvato da Gabriele Talucci di Taranto. Crono: Sergio De Gennaro di Molfetta.

Debutto tra le mura amiche per il ripescato Futbol Cinco che, al “Pala Cosmai” ospiterà il Real Molfetta nel primo turno di Serie C1. L’intento dei nerazzurri, guidati quest’anno da Maiello, sarà quello di provare a centrare la permanenza. Non sarà una prima semplice in quanto la squadra molfettese ha fatto parecchi innesti in questa stagione. Alla corte del tecnico biscegliese Giacomo Di Pinto sono arrivati elementi di comprovata esperienza come l’estremo difensore Sinigaglia e i laterali Caggianelli e Tarantino a cui si aggiungono il pivot L’Erario e il laterale Sellak oltre ai confermati Ortiz, Toma e Murolo. Alessandro Boccuzzi di Bari sarà il direttore di gara e sarà affiancato da Claudio Cantatore sempre di Bari. Crono: Francesco Cafagna di Barletta.

