Un match d’alta quota, un derby della sesta provincia ed una gara avvincente. E’ questo il programma che vede protagoniste Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo sabato 1 Novembre.
Trasferta a Brindisi per i biancorossi di Di Chiano che affronteranno la compagine locale in occasione del quarto turno del campionato di Serie B girone G. Si può definire un match d’alta quota considerando che le due squadre hanno ottenuto 6 punti sinora ed una gara aperta ad ogni risultato in quanto entrambe le contendenti vogliono proseguire la striscia positiva di risultati. Di fronte le due miglior difese del girone. Il Brindisi ha subito 7 reti contro le 8 della Diaz. La partita, in programma al “Pala Da Vinci” di Brindisi inizierà alle ore 16.00.
Il Futbol Cinco, dopo due gare fuori, torna a giocare tra le mura amiche ospitando il Futsal Andria nella gara valevole per l’ottavo incontro del massimo torneo regionale. I nerazzurri puntano a fare lo sgambetto alla quarta forza del girone per risalire posizioni in graduatoria. Al contempo, la squadra allenata da Chiereghin mette nel mirino il sesto successo stagionale per rimanere nelle zone nobili della graduatoria. Le due squadre hanno 13 punti di distacco (16 l’Andria contro i 3 del Cinco). Si affrontano la seconda miglior difesa ed il peggior reparto arretrato. Difatti, il portiere andriese ha raccolto la palla dal sacco in 12 occasioni contro i 52 dell’estremo difensore biscegliese. La gara prenderà il via alle ore 16.00.
Mezz’ora prima, scenderà in campo il Nettuno che, al “Centro Sportivo Aurora” se la vedrà con il Ruvo. I biancazzurri vanno a caccia del terzo successo di fila tra campionato e Coppa. Gli ospiti invece,ritornano in campo dopo aver usufruito del turno di riposo.
Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco