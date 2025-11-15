Futsal: Diaz si impone a Sammichele, Cinco cade in casa / CLASSIFICA

Una vittoria ed una sconfitta. E’ questo il bilancio di Diaz e Futbol Cinco che sono scesi in campo nel pomeriggio di sabato 15 Novembre.

I biancorossi superano in trasferta per 6-1 il Sammichele e conquistano, alla sesta giornata, la prima affermazione esterna stagionale. Apre le danze Lovino che anticipa le reti di De Cillis, Salguero, Dell’Olio, Di Ciaula e Pedone intervallate dall’acuto di Siggilino. I biscegliesi, con i tre punti conquistati, salgono a quota 12 a tre lunghezze dalla capolista Brindisi. Sabato prossimo, al “Pala Cosmai” arriverà il Città di Potenza.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Nuovo ko per il Futbol Cinco battuto per 4-3 dal Futsal Veglie nel turno numero 10 del massimo torneo regionale. Ai nerazzurri di Maiello non basta la doppietta di Sinigaglia ed il sigillo di Tritto per avere la meglio sui leccesi ( doppietta di Molina e gol di Conte e Severino). Il Cinco resta a 3 punti e sabato renderà visita al Cus Foggia.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco