Futsal: Diaz in Basilicata per difendere il primato, trasferta anche per il Nettuno

Ultimo appuntamento dell’anno solare per Diaz e Nettuno che scenderanno in campo sabato 21 dicembre entrambe alle ore 16.00.

I biancorossi di Di Chiano saranno di scena a Bernalda per affrontare la compagine lucana in occasione del decimo incontro del campionato cadetto girone G. I biscegliesi mettono nel mirino il settimo successo nella regular season per mantenere la vetta sperando in buoni risultati dallo scontro diretto tra Soverato e Nausicaa. I padroni di casa occupano la quartultima posizione e sono reduci da due ko consecutivo (l’ultimo per 12-3 contro il Real Five Carovigno). In classifica le due squadre hanno un distacco di 10 punti (20 quelli conquistati dalla Diaz contro i 10 del Bernalda).

Trasferta giovinazzese per il Nettuno che se la vedrà con la Jovis Natio nel match valevole per il decimo turno del torneo serie C2 girone A. I biancazzurri puntano a proseguire la striscia positiva di risultati per salire posizioni in graduatoria. Non sarà semplice considerando che i padroni di casa occupano la seconda posizione in graduatoria a tre lunghezze dal primo posto.

Foto: Felice Nichilo