Futsal: Diaz fa un altro passo verso l’A2, Cinco batte San Ferdinando, Nettuno ko / CLASSIFICA

Due vittorie ed una sconfitta. E’ questo il bilancio delle gare che ha visto coinvolte Diaz, Futbol Cinco e Nettuno scese sui rispettivi parquet sabato 28 Febbraio.

I biancorossi di Di Chiano battono per 6-1 il Just Mola cogliendo la sedicesima vittoria su diciotto gare disputate. Le reti biscegliesi portano la firma di De Cillis e Lovino (doppietta a testa) a cui si aggiungono gli acuti di Dell’Olio e Salguero. Per gli ospiti gol di Albanese. I biscegliesi, con i 6 gol realizzati, raggiungono quota 100 alla voce reti segnate. Inoltre, con i tre punti conquistati, salgono a quota 48 mantenendo sempre cinque punti di vantaggio sul Cetraro. Entrambe le squadre avranno a disposizione altre due gare dovendo effettuare un turno di riposo (la Diaz alla ventunesima ed il Cetraro alla ventiduesima). All’orizzonte si prospetta una settimana da urlo per la compagine del presidente Cortellino. Martedì sera gara di Coppa contro il Cetraro per staccare il pass per la Final Eight mentre, sabato prossimo trasferta a Bernalda contro il Bernalda Futsal dove potrebbe festeggiare la serie A2.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Ottima vittoria del Futbol Cinco che, al “Pala Poli” di Molfetta batte per 5-4 il San Ferdinando conquistando tre punti fondamentali in ottica salvezza. Le reti nerazzurre sono state siglate da Flavio Tritto (doppietta), Sinigaglia, Giorgio Tritto e D’Elia. Il Cinco, grazie alla vittoria casalinga, sale a 13 lunghezze. Sabato prossimo gara in trasferta contro il Futsal Veglie.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

L’unico ko arriva dal Nettuno battuto per 4-1 dal Melphicta. Ai biancazzurri non basta il gol di Canaletti per uscire indenni dalla trasferta di Terlizzi. Difatti, i padroni di casa si aggiudicano l’incontro grazie ai gol di Bufi (doppietta), Tammacco e Di Grumo. I biscegliesi restano a quota 16 punti e sabato prossimo se la vedranno con il Vicente Molfetta.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2 GIRONE A

Credit foto: Felice Nichilo