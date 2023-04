Futsal, Diaz e Nettuno chiudono la stagione regolare

Con la fine del mese di aprile si chiudono le stagioni regolari di Diaz e Nettuno che scenderanno sabato 29, entrambe alle ore 16.00.

I biancorossi di Capurso, dopo il turno di riposo, ospiteranno al “Pala Dolmen” il Futsal Noci nel ventiseiesimo incontro del campionato cadetto girone G. L’obiettivo dei biscegliesi è quello di conquistare l’intera posta in palio per presentarsi nelle migliori condizioni possibili ai playoff. Gli ospiti invece, sono reduci dal pareggio casalingo per 6-6 con il Senise e vogliono chiudere positivamente la stagione. All’andata le due squadre pareggiarono per 2-2. Per la Diaz andarono a segno Alemao e Allyson.

Alla stessa ora, alla Tensostruttura “Tomaiuolo” di Manfredonia toccherà al Nettuno che se la vedrà con il Cus Foggia nel trentesimo turno del torneo serie C2 girone A. I biancazzurri intendono riscattare la sconfitta interna patita con il Boemondo. Si prospetta però, una gara dal coefficiente di difficoltà molto alto considerando che la squadra foggiana deve assolutamente vincere e sperare in buone notizie dalla gara Just Mola- Eraclio c5 per festeggiare l’approdo in serie C1. Si tratta del quarto incontro tra le due contendenti con il bilancio a favore della squadra foggiana che ha ottenuto tre affermazioni nelle partite sin qui disputate.