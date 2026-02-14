Futsal: Diaz e Cinco calano il settebello, Nettuno sbanca Ruvo / CLASSIFICA

Sabato più che positivo per le tre biscegliesi del futsal Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che vincono le rispettive gare di campionato.

I biancorossi di Di Chiano battono per 7-5 il Sammichele e centrano la quattordicesima affermazione in campionato mantenendo un vantaggio di cinque punti sul Cetraro. Mattatore dell’incontro è stato De Cillis artefice di una tripletta a cui si aggiungono la doppietta di Lovino e i gol di Dell’Olio e Campana. Per i baresi a segno Loschiavone (doppietta), Lenoci, Galletti e Marsico. La Diaz, con i 3 punti conquistati si porta a quota 42 e martedì sera, alle ore 19.00, affronterà il Carovigno nel primo turno della Coppa Italia mentre, in campionato renderà al Potenza.

Grande vittoria del Futbol Cinco che supera per 7-2 il Conversano aggiundicandosi lo scontro salvezza valevole per il ventesimo turno del campionato serie C1. Le reti nerazzurre portano la firma di D’Elia e Sinigaglia (doppiette) rimpinguate dai sigilli di Martin Diaz, De Cillis, Tritto. Per gli ospiti invece gol di Lapertosa e autorete. Il Cinco sale a quota 10 punti e sabato prossimo se la vedrà con la capolista Futsal Andria.

Netta affermazione esterna per il Nettuno che sbanca il “Pala Colombo” di Ruvo battendo il Futsal Ruvo per 3-1 in virtù dei gol di La Notte, Gadaleta e Canaletti. Un successo che permette ai biancazzurri di Landriscina di salire a 16 punti. Sabato prossimo derby della Bat con l’Adriatica Barletta.

Foto: Rino Romanelli