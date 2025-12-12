Futsal: Diaz contro il fanalino di coda, impegno di Coppa per il Cinco, Nettuno in casa col Boemondo

Allungare sulle inseguitrici, iniziare al meglio il cammino in Coppa ed interrompere il digiuno di punti. Sono questi gli obiettivi di Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno sui rispettivi parquet sabato 13 Dicembre.

Gara da non sottovalutare per i ragazzi di Di Chiano di scena al Palasport di Aradeo per affrontare la compagine locale, ultima della classe, nell’undicesima nonchè penultima giornata del torneo di B girone G. Considerando la posizione in classifica, i biscegliesi sono largamente favoriti ma non devono abbassare la guardia considerando che la squadra salentina, dinanzi al pubblico amico, è stata sconfitta con uno o massimo due gol di scarto (fatta eccezione con il Brindisi) e pareggiato per 4-4 con il Sammichele (unico punto conquistato sinora). La Diaz inoltre, ha una ghiotta occasione per aumetare il distacco sulle inseguitrici Cetraro e Carovigno impegnate nello scontro diretto. Dirigerà l’incontro Francesco Decorato di Barletta affiancato da Claudio Cantatore di Bari. Crono: Pierpaolo Tanisi di Lecce. Fischio d’inizio ore 16.00.

Impegno di Coppa per il Futbol Cinco di scena al “Pala Disfida” di Barletta per affrontare l’Eraclio nel primo turno della competizione regionale. I nerazzurri hanno chiuso all’ultimo posto il girone d’andata e, regolamento alla mano, se la vedranno con la terza classificata. La vincente affronterà chi si aggiudicherà il confronto tra il Cus Bari e Volare Polignano. Nell’ultimo precedente tra le due squadre, l’Eraclio vinse per 9-2. La gara inizierà alle ore 19.00 e sarà diretta da Ernesto Daniele Casula di Taranto affiancato da Cosmo Damiano Lovero di Molfetta. Cronometrista Gianmarco Russo di Foggia.

Gara casalinga per il Nettuno che, al “Centro Sportivo Aurora” sfiderà il Boemondo c5 nel settimo turno del campionato serie C2 girone A. I biancazzurri puntano a conquistare l’intera posta in palio per interrompere la striscia negativa di tre gare tra campionato e Coppa. Michele Digiovanni di Barletta è l’arbitro designato per l’incontro. Calcio d’inizio ore 15.30.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco