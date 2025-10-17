Futsal: Diaz cerca riscatto, Futbol Cinco per la continuità, debutto in Coppa per il Nettuno

Sabato tutto da vivere per le tre portacolori biscegliesi del futsal alle prese con i rispettivi turni di campionati e con il debutto in Coppa Puglia. Le tre partite inizieranno alle ore 16.00.

La Diaz punta a riscattare il ko esterno maturato sette giorni fa contro il Duelle Futsal Cetraro, nel match in programma al “Pala Cosmai” contro il Real Five Carovigno e valevole per la seconda giornata del torneo cadetto girone G. Si prospetta una partita difficile pur considerando la voglia di rivalsa dei biscegliesi. Al contempo, gli ospiti puntano a dare continuità al successo per 4-3 con il Pisticci. Nell’ultimo precedente risalente alla scorsa stagione, i biancorossi si imposero con un sono 8-1.

Trasferta a Polignano a Mare per il Futbol Cinco che se la vedrà con il Volare Polignano nel sesto incontro del campionato serie C1. I nerazzurri affronteranno la trasferta in terra barese con il morale alto dopo la bella vittoria contro il Thuriae e puntano al secondo successo consecutivo per risalire posizioni in graduatoria. I locali invece per dimenticare la sconfitta per 5-1 con il Cassano. La due squadre hanno un punto di differenza ed hanno segnato rispettivamente 13 e 12 gol.

Debutto stagionale per il Nettuno che, al “Centro Sportivo Aurora”, affronterà il Melphicta nel primo incontro della Coppa Puglia. Una formula completamente nuova rispetto agli anni precedenti dove le squadre partecipanti al campionato di serie C2 sono state suddivise in sei gironi (cinque da cinque squadre ed uno da quattro) e disputateranno gare di sola andata (fatta eccezione per quella da quattro squadre che giocherà le gare di andata e ritorno). Saranno promosse al turno successivo le società classificate al primo posto di ciascun girone e le due migliori seconde classificate tra tutti i gironi. Se per i biscegliesi sarà la prima gara nella stagione 2025-2026 non si può dire lo stesso per la squadra molfettese che ha debuttato sabato scorso in campionato pareggiando per 2-2 con la Vicente Molfetta.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco