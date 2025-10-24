Futsal: Diaz attende il Pisticci, Futbol Cinco affronta Conversano, debutto in C2 per il Nettuno

L’ultimo sabato del mese di Ottobre coincide con tre gare importanti per le portacolori biscegliesi.

La Diaz ospita al “Pala Cosmai” il Pisticci nel match valevole per la terza giornata del campionato cadetto girone G. I biancorossi vanno a caccia del secondo successo consecutivo per risalire ulteriori posizioni in graduatoria. Di fronte troveranno una squadra che non ha conquistato punti ed è reduce dalla sconfitta casalinga per 7-5 con l’Aradeo. Tra i gialloblù milita una vecchia conoscenza del futsal pugliese. Si tratta di Felipe Alberton Manfroi che, nel corso della sua carriera ha indossato le casacche di Real Molfetta, Martina, Lazio e Napoli. Fischio d’inizio ore 16.

Trasferta a Polignano a Mare, PalaPineta indisponibile, per il Futbol Cinco. I nerazzurri di Maiello se la vedranno con gli Azzurri Conversano in occasione del settimo incontro del massimo torneo regionale. Si prospetta una gara da tripla considerando che le due contendenti hanno ottenuto sinora 2 e 3 punti e, nell’ultimo turno sono state sconfitte rispettivamente da Ostuni e Volare Polignano. Analizzando le statistiche, non si escludono i gol. Difatti, il Conversano ha subito 21 reti mentre, il Cinco 46 (peggior difesa del girone). Calcio d’inizio alle ore 15:30.

Chiude il programma il Nettuno, che al “Centro Sportivo Aurora” ospiterà l’Apulia Trani nella seconda giornata del campionato serie C2 girone A. Per i biancazzurri si tratta del debutto nel torneo avendo riposato alla prima. La gara inizierà alle ore 15.30.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco