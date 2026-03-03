Futsal: Diaz attende il Cetraro, in palio la Final Eight di Coppa Italia Serie B

Settantadue ore dopo la vittoria con la Just Mola, è tempo di vigilia per la Diaz che, oggi 3 marzo alle ore 20.00, sarà di scena al “Pala Cosmai” per affrontare il Duelle Futsal Cetraro nel secondo turno della Coppa Italia di Serie B.

Un match che i biancorossi non vogliono sbagliare, avendo l’opportunità di centrare il prestigioso traguardo della Final Eight per la terza volta consecutiva e iniziare nel migliore dei modi una settimana che potrebbe portarli in Serie A2. Quest’anno, la competizione nazionale si giocherà a Urbino (quarti e semifinale) e Jesi (finale) dal 20 al 22 Marzo.

La Diaz arriva all’appuntamento con la formazione calabrese dopo la vittoria per 9-3 sul Carovigno, mentre il Cetraro ha superato il Brindisi per 3-2. Tuttavia, entrambe le contendenti hanno dovuto fare i conti con un preannuncio di reclamo: quello del Carovigno è stato respinto, mentre quello del Brindisi è stato ritenuto irricevibile perché trasmesso fuori tempo.

Si tratta del terzo confronto tra le due compagini, con i precedenti che pendono a favore del Cetraro, vittorioso in entrambe le gare di campionato.

Diaz–Cetraro sarà diretta da Alessandro Gionfalo di Rossano, coadiuvato da Giuseppe Corrado di Castellammare di Stabia. Cronometrista: Antonio Ciniero di Brindisi. (credit foto: Felice Nichilo)