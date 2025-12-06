Futsal: Diaz all’ottavo acuto stagionale, Cinco e Nettuno ancora sconfitte / CLASSIFICA

Sabato dai riscontri diametralmente opposti per Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che hanno disputato le rispettive gare di campionato.

I biancorossi di Di Chiano battono al “Pala Cosmai” per 6-4 il Bernalda Futsal consolidando ulteriormente la vetta della classifica del campionato di Serie B, girone G, grazie alle doppiette di De Cillis e Salguero a cui si aggiungono i sigilli di Lovino e Dell’Olio. La Diaz, con i tre punti conquistati, sale a quota 24 e sabato prossimo si recherà ad Aradeo in un autentico testa – coda contro la compagine locale.

Se la Diaz sorride non si può dire lo stesso del Futbol Cinco che chiude il girone d’andata con una sconfitta per 3-2 con il Futsalento. Ai ragazzi di Maiello non bastano gli acuti di Favarò e Tritto per uscire indenni dalla trasferta salentina visto che i locali sono stati trascinati da Panarotto autore di una tripletta. Per i nerazzurri si tratta della dodicesima sconfitta in campionato l’ottava consecutiva. Il campionato andrà in archivio per dare spazio alla Coppa Italia maschile che partirà sabato 13 Dicembre e si concluderà il 6 Gennaio. Il Cinco inizierà il suo percorso a Barletta per affrontare l’Eraclio terza classificata.

Squadre molfettesi ancora indigesti per il Nettuno battuto per 3-1 dalla Vicente Molfetta nel quinto incontro del campionato serie C2 girone A. Per i biancazzurri gol di Gadaleta mentre, per la Vicente, a segno D’Agostino (doppietta) e Spadavecchia. Il Nettuno resta a quota 7 punti e sabato prossimo ospiterà al “Centro Sportivo Aurora” il Boemondo.

Credit foto: Rino Romanelli