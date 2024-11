Futsal, derby per la Diaz, trasferte per Futbol Cinco e Nettuno

Primo appuntamento del mese di Novembre per Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo sabato 2 alle ore 16.00 e 17.00.

I biancorossi, in attesa di conoscere l’esito del reclamo presentato contro l’Aradeo, ospiteranno al “Pala Colombo” di Ruvo l’Alta Futsal nel match valevole per il quarto turno del campionato cadetto girone G. Considerando le posizioni in classifica si tratta di uno dei incontri di cartello della giornata. Difatti, le due squadre hanno ottenuto sul campo rispettivamente 7 e 6 punti con la squadra altamurana che ha già usufruito del turno di riposo ed è reduce dalla vittoria per 7-2 sul Carovigno. Nell’ultimo precedente in campionato disputato in casa della Diaz, le due compagini pareggiarono per 2-2.

Trasferta a Grottaglie per il Futbol Cinco di scena al “Pala Campitelli” per affrontare il Crispiano nell’incontro numero 8 del massimo torneo regionale. I biscegliesi vogliono dare continuità al pareggio casalingo contro gli Azzurri Conversano per risalire posizioni in classifica. Stesso obiettivo per i padroni di casa che hanno impattato per 4-4 con il Ruvo e vanno a caccia del terzo risultato utile consecutivo.

Chiude il programma il Nettuno di scena a Poggiorsini in occasione della terza giornata del campionato serie C2. Biancazzurri reduci dal pesante ko in coppa e desiderosi di tornare a fare punti dopo lo stop in casa contro l’Altamura.

Foto: Ufficio stampa Nettuno