Futsal, derby della Bat per il Futbol Cinco Bisceglie a caccia di una reazione

Archiviare la pesante sconfitta interna contro il Real Molfetta. E’ questo l’obiettivo del Futbol Cinco Bisceglie che domani, 27 settembre, sarà di scena al “Pala Disfida – Mario Borgia” di Barletta per affrontare l’Eraclio nel posticipo del secondo turno del campionato di Serie C1 di calcio a 5 con il match che inizierà alle ore 19.00.

I padroni di casa sono reduci dall’affermazione per 7-4 contro l’Ostuni e mettono nel mirino la prima vittoria dinanzi al pubblico amico. Il Cinco invece, per cancellare lo zero dalla casella punti e reti siglate.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco