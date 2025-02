Futsal: derby della BAT per il Futbol Cinco, turno casalingo per il Nettuno

Nuovo turno di campionato per Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo sabato 1 Marzo.

I nerazzurri di Tritto si recheranno al “Pala Disfida – Mario Borgia” di Barletta per affrontare la Grimal Team Barletta in occasione del ventiduesimo turno del massimo torneo regionale. Una gara tutta da vivere considerando il buon momento di forma dei biscegliesi e la voglia dei barlettani di dare continuità alla vittoria di sette giorni fa contro il Ruvo. Ventuno i punti di distacco tra le due squadre (36 per i biancorossi contro i 15 del Cinco). Il Grimal annovera tra le proprie fila gente che ha militato in categorie superiori come Di Vincenzo, Acocella, Vivaldo e Di Benedetto. All’andata la squadra allenata da Bizzoca si impose per 9-4. Fischio d’inizio alle ore 16.00.

Mezz’ora prima toccherà al Nettuno che, al “Centro Sportivo Aurora” ospiterà l’Altamura calcio a 5 nel diciannovesimo incontro del campionato serie C2 girone A. I biancazzurri vanno a caccia del riscatto dopo il pesante ko contro il Molfetta mentre la squadra ospite è in serie positiva da due gare. Si preannuncia quindi una gara equilibrata ed aperta ad ogni risultato. All’andata le due squadre pareggiarono per 2-2.

Foto: Pagina Facebook Nettuno