Futsal: derby della BAT per il Futbol Cinco, Nettuno in casa

Un derby della sesta provincia ed una gara casalinga. E’ questo il programma che vede protagoniste Futbol Cinco e Nettuno sabato 22 Aprile entrambe alle ore 16.00.

Ultimo atto di una lunga stagione per i nerazzurri di Francesco Tritto che ospiterà al “Pala Cosmai” la Futsal Andria nel ventiseiesimo incontro del massimo campionato regionale. Una partita aperta ad ogni risultato considerando che i biscegliesi vorranno assicurarsi la salvezza senza passare dai playout. Al contempo, la compagine andriese, già certa di disputare la finale playoff regionale, punterà a conquistare punti per disputarla dinanzi al proprio pubblico. Futbol Cinco e Futsal Andria hanno segnato rispettivamente 115 e 114 gol ma, mentre la squadra di mister Olivieri detiene la miglior difesa con 77 gol al passivo, i biscegliesi ne hanno subiti ben 132 (terza peggior difesa). All’andata la squadra andriese si impose per 6-4.

Al “Centro Sportivo Aurora” invece, scenderà in campo il Nettuno che ospiterà il Boemondo c5 nel turno numero 29 del torneo di serie C2 girone A. I biancazzurri vogliono riscattare il ko patito con l’Olimpia Palo per rimanere nelle zone medio-alte della graduatoria e vendicare il ko maturato all’andata per 7-5. Non sarà semplice perchè la squadra ospite sta attraversando un buon momento di forma avendo ottenuto tre affermazioni ed un pareggio nelle ultime quattro gare. Nettuno che detiene il miglior attacco con 165 marcature siglate di cui ben 83 portano la firma di De Cillis capocannoniere del girone.