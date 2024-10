Futsal: debutto in campionato per la Diaz, Cinco e Nettuno cercano continuità

Il secondo weekend di Ottobre coincide con tre partite tutte da vivere per Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo sabato 12 tutte alle ore 16.00.

Prima di campionato per la Diaz di scena al “Pala Intini” di Noci per affrontare la compagine locale nel torneo cadetto girone G. I biancorossi, che hanno cambiato parecchio nel corso della stagione estiva, vogliono essere protagonisti in questa stagione. Al contempo il Futsal Noci vuole sfruttare al meglio il ritorno nel nazionale grazie al ripescaggio. La gara sarà diretta da Maurizio Barcio di Cosenza coadiuvato da Rolando Chiodo di Catanzaro. Cronometrista Michele Digiovanni di Barletta.

Dopo la vittoria con il Thuriae ed il pareggio con il Cus Foggia, il Futbol Cinco punta alla continuità nella gara casalinga con il Futsal Andria valevole per il quinto incontro del massimo torneo regionale. Le due compagini hanno racimolato sinora 4 punti frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte. Non si esclude un derby della BAT ricco di reti visto che Futbol Cinco ed Andria sono tra le compagini più prolifiche. Digieranno l’incontro che si giocherà al “Pala Cosmai” Alessandro Boccuzzi di Bari ed Enrico De Bartolo di Molfetta. Crono Riccardo Anemone di Bari.

Chiude il programma il Nettuno di scena a Monte Sant’Angelo per affrontare la squadra di casa. I biscegliesi mettono nel mirino il secondo successo di fila contro la squadra garganica in un grande classico del campionato di c2. Vitantonio Diviccaro di Barletta è l’arbitro designato per la partita.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco