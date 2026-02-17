Nemmeno il tempo di godere la vittoria interna con il Sammichele che è già tempo di vigilia per la Diaz che oggi, 17 Febbraio alle ore 20:00, ospiterà al “Pala Cosmai” il Real Five Carovigno nel primo turno della Coppa Italia serie B.
Una gara che si preannuncia insidiosa ma che vede la squadra biancorossa favorita la quale proverà a staccare il pass per la Final Eight (quest’anno in programma a Jesi dal 20 al 22 Marzo) per la terza volta consecutiva. Di fronte un Carovigno reduce dal ko interno per 5-2 col Mola e che punterà a riscattare le due sconfitte maturate in campionato.
La vincente dell’incontro sfiderà chi si aggiudicherà il match tra Cetraro e Brindisi.
L’incontro sarà diretto da Franco Ferra di Policoro affiancato da Antonio Ramunno di Venosa. Crono: Pietro Mastrodonato di Molfetta.