Futsal: cinquina Diaz, colpo grosso del Cinco, Nettuno fuori dalla Coppa / CLASSIFICA

Due vittorie ed una sconfitta con conseguente eliminazione dalla Coppa. E’ questo il bilancio che ha visto protagoniste Diaz, Futbol Cinco e Nettuno scese in campo nel pomeriggio di sabato 24 Gennaio.

Dodicesima affermazione in campionato per la Diaz che sbanca il “Pala Ercole” di Policoro battendo per 5-1 il Pisticci grazie alla doppietta di De Cillis a cui si aggiungono i sigilli di Pedone, Dell’Olio e Sasso. Per i padroni di casa a segno Dipinto. I biscegliesi, in virtù del successo ottenuto in terra lucana, salgono a quota 36 punti mantenendo due lunghezze di vantaggio sul Cetraro. Sabato prossimo derby pugliese con il Brindisi.

CLASSIFICA SERIE B GIRONE G

La copertina di giornata la merita il Cinco artefice di un autentico colpo esterno contro il Thuriae. I nerazzurri infatti, battono per 7-5 la squadra barese interrompendo un lungo digiuno che durava da ottobre. Mattatore dell’incontro è Sinigaglia, autore di una tripletta, rimpinguata dalla doppietta di De Cillis e gli acuti di Uva e D’Elia. Il Futbol Cinco sale a 6 lunghezze e martedì 27 Gennaio ospiterà il Cus Bari nel turno infrasettimanale.

CLASSIFICA SERIE C1

Si conclude alla prima fase l’avventura del Nettuno nella Coppa Puglia di serie C2 in virtù del ko interno per 5-2 contro la Vicente Molfetta. Le reti biancazzurre portano la firma di Di Leo e Valente mentre, per i molfettesi D’Agostino (doppietta), Marzella, Spadavecchia e Faele. Il Nettuno, terminata la competizione regionale, si potrà dedicare solo al campionato e tornerà in campo sabato 7 febbraio per la seconda di ritorno con l’Apulia Trani.

Foto: Rino Romanelli