Futsal: Futbol Cinco impegnato in Coppa, turno casalingo per il Nettuno in C2

Due biscegliesi su tre scenderanno in campo sabato 17 Dicembre con fischio d’inizio, in entrambi i casi alle ore 16.00.

Il Futbol Cinco, rinvigorito dal successo di misura contro il Barletta calcio a 5, punta a staccare il pass per il secondo turno della Coppa Italia regionale nel match contro l’Alta Futsal in programma al “Pala Piccinni” di Altamura. La squadra biancorossa ha concluso il girone d’andata al sesto posto con 21 punti frutto di 7 vittorie e 6 sconfitte. Nell’ultimo precedente, i locali si imposero per 6-4.

Alla stessa ora, al “Centro Sportivo Aurora” scenderà in campo il Nettuno che ospiterà l’Olimpia Palo nel tredicesimo turno del torneo di C2 girone A. I biscegliesi vogliono dare continuità alla vittoria interna contro l’Audax Rutigliano per scalare ulteriori posizioni in classifica. Gli ospiti invece, sono staccati di un punto dai biscegliesi, (14 Nettuno e 13 Palo) e mettono nel mirino la seconda affermazione di fila. Non si escludono reti visto che i biancazzurri hanno segnato 51 gol (come il Cus Foggia) e subiti 44 invece, la compagine barese, è andata a segno in 43 occasioni con 54 marcature al passivo (seconda peggior difesa). Riposa invece la Diaz nell’ultimo turno del campionato di Serie B, girone G, del 2022.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco