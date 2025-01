Futsal C2, turno casalingo per il Nettuno alla prima uscita del 2025

Ultima d’andata per il Nettuno che, al “Centro Sportivo Aurora” ospiterà l’Audax Rutigliano nell’undicesimo incontro del campionato serie C2 girone A.

Una partita che, classifica alla mano, vede favoriti gli ospiti i quali hanno ottenuto 16 punti (contro i 9 del Nettuno) e sono reduci dalla vittoria per 5-0 nel derby contro l’Azetium.

L’Audax Rutigliano detiene il terzo miglior attacco con 35 reti siglate e la sesta difesa meno perforata (24 i gol subiti così’ come l’Altamura calcio a 5). Nell’ultimo precedente in terra biscegliese, il Nettuno si impose per 6-3.

Foto: Pagina facebook Nettuno