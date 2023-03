Futsal C1: Futbol Cinco Bisceglie cerca punti salvezza ospitando il Polignano

L’ultimo weekend di marzo vede scendere in campo tra le biscegliesi solo il Futbol Cinco che al “Pala Cosmai” ospiterà, sabato alle ore 16.00, il Volare Polignano nel ventiquattresimo incontro di Serie C1.

I nerazzurri vogliono dare continuità all’ottimo successo esterno ottenuto contro gli Azzurri Conversano e mettono nel mirino il nono successo in campionato il terzo dinanzi al proprio pubblico. La squadra ospite è reduce dall’affermazione casalinga per 6-3 sul Futsal Terlizzi e sta attraversando un ottimo periodo di forma avendo conquistato quattro vittorie nelle ultime quattro partite. Statistiche alla mano, le due squadre sono separate da un punto (28 quelli del Cinco contro i 29 del Polignano). La squadra nerazzurra ha siglato sinora 104 reti che ne fanno il quinto miglior attacco del girone. Gli ospiti invece, solo 82 (terzo peggior attacco). Al contempo però, il Volare ha subito 82 gol (quinta difesa meno perforata). Nel match d’andata i biscegliesi si imposero per 4-3.

Sosta per la Serie B con la Diaz che tornerà in campo sabato 1 aprile contro l’Audace Monopoli. Turno di riposo per il Nettuno in Serie C2.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco