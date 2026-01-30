Futsal: big match casalingo per la Diaz, Futbol Cinco cerca continuità di risultati ad Ostuni

Dare continuità ai buoni risultati ottenuti sinora. Sono questi gli intenti di Diaz e Futbol Cinco che sabato 31 Gennaio scenderanno sui rispettivi parquet (entrambe alle ore 16.00) per disputare le relative gare di campionato.

Consolidare la vetta della classifica. E’ questo l’obiettivo della Diaz che ospiterà al “Pala Cosmai” la Motorscar Brindisi in occasione della quindicesima giornata del campionato cadetto girone G (terza di ritorno). Si tratta di un autentico big match considerando che si affrontano la prima e la terza forza del girone. Non si escludono reti visto che le due contendenti hanno siglato rispettivamente 72 e 66 reti (primo e quarto miglior attacco del girone). Al contempo la Diaz ha subito 36 gol contro le 46 del Brindisi. Nel match d’andata i biscegliesi vinsero per 6-0 a tavolino complice la posizione irregolare di un tesserato brindisino.

Proseguire la striscia positiva di risultati. E’ questo il presupposto del Futbol Cinco di scena ad Ostuni per affrontare la compagine locale del Futsal Ostuni. Sulla carta, i padroni di casa sono i favoriti considerando la posizione in classifica e puntano a sfruttare il fattore campo. Allo stesso tempo però, il Cinco mette nel mirino il terzo risultato utile consecutivo e replicare quanto di buono fatto all’andata (vittoria per 6-4). In Serie C2 turno di riposo per il Nettuno.

Foto: Diaz Bisceglie