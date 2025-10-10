Futsal: al via il campionato di serie B per la Diaz, Futbol Cinco ospita Ostuni in C1

Iniziare bene il campionato e trovare i primi stagionali. Sono questi gli obiettivi di Diaz e Futbol Cinco che scenderanno in campo sabato 11 ottobre.

I biancorossi, archiviata l’avventura nella Coppa della Divisione, vogliono ben figurare nel match d’esordio del torneo cadetto contro il Duelle Futsal Cetraro. La compagine calabrese è approdata in serie B tramite i playoff interregionali battendo in finale la Grimal Barletta. Tra le fila del Cetraro vi è anche Luiz Felipe Follador che in carriera ha vinto 4 scudetti (2 con la Marca, 1 con Luparense ed Asti), 1 Coppa Italia, 1 Winter Cup, 1 Campionato di Serie A2 Elite e 1 Coppa Italia di serie A2 Elite con il Petrarca, 2 Campionati di A2 (con Acqua e Sapone e Maritime Augusta) e 2 Coppa Italia di serie A2 (Maritime e Pomezia), 1 campionato di B ed una Coppa Italia di B con il Maritime. Si tratta del primo scontro in assoluto tra le due squadre. Fischio d’inizio ore 18.00.

Archiviare il periodo negativo di risultati. E’ questo l’intento del Cinco che, al “Pala Cosmai” se la vedrà con il Futsal Ostuni nel quinto turno del torneo serie C1. La squadra ospite è reduce dalla vittoria per 5-3 sul Polignano e vorrà conquistare l’intera posta in palio per scalare posizioni in graduatoria. Quello del Cinco è di abbandonare l’ultima posizione in classifica. La contesa inizierà alle ore 16.00.

Sempre sabato inizierà il campionato serie C2. Il Nettuno osserverà un turno di riposo.

Foto: DiLiso