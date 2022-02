Futbol Cinco, svanito il sogno Final Four sul campo del Taranto

Termina al “Pala Mazzola” di Taranto il sogno del Futbol Cinco di partecipare alle Final Four di Coppa Italia riservata alle compagini militanti nel campionato di serie C1 di futsal. I nerazzurri di Tritto infatti, vengono sconfitti per 5-1 dal New Taranto nel match disputatosi ieri sera e valevole per il secondo turno della competizione regionale.

Per i padroni di casa sono andati a segno De Risi con una doppietta, Lopes, Bottiglione e Turi, mentre per i biscegliesi autorete di Lopes. Il Futbol Cinco tornerà in campo sabato 5 per affrontare al “Paladolmen” il Futsal Monte Sant’Angelo nella seconda giornata di ritorno del massimo torneo regionale.

Oltre alla compagine tarantina hanno staccato il pass per la Final Four il Futsal Barletta (vittorioso per 12-3 sul Conversano),il Monopoli che ha battuto per 4-1 il Polignano e il Futsal Noci abile a superare il Futsal Brindisi per 5-4 dopo i supplementari.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco