Futbol Cinco superato dall’Eraclio, Nettuno torna senza punti da Altamura / CLASSIFICHE

Sabato sfortunato per le biscegliesi Futbol Cinco e Nettuno, impegnate nei campionati di Serie C1 e C2 di calcio a 5 caratterizzato da due sconfitte.

Al PalaDolmen il Futbol Cinco perde contro il barlettani dell’Eraclio 4-3 in occasione della dodicesima giornata del campionato di Serie C1. La squadra allenata da Gianpaolo Capursi la spunta portando a casa la vittoria numero quattro in stagione grazie alla doppietta di Distaso ed alle reti di Calabrese e Allegretti. Biscegliesi che hanno provato a recuperare, ma le marcature di De Cillis, D’Elia e Cassanelli rendono solo meno pesante il risultato. Sesta sconfitta stagionale per il Futbol Cinco che rimane a quota 16 punti comunque a ridosso della zona playoff.

Nuova sconfitta per il Nettuno, l’ottava stagionale su nove gare di campionato disputate nel girone A di C2. Il ko giunge ad Altamura con i padroni di casa del Pellegrino Sport che si sono imposti 5-3. Non basta alla compagine del presidente Papagni la tripletta messa a segno da Valente. Nettuno sempre più penultimo in classifica a quota 3 punti con il terzultimo posto distante quattro lunghezze.

