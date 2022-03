Futbol Cinco, stasera in campo nel recupero con la Futsal Andria

Quarantotto ore dopo il confronto contro il Conversano, è nuovamente tempo di campionato per il Futbol Cinco che questa sera, alle ore 20.30 al “Pala Panunzio” di Molfetta , scenderà in campo contro la Futsal Andria nel recupero della quarta giornata di ritorno del massimo torneo regionale di calcio a 5.

Un derby della sesta provincia molto importante per entrambe le squadre che vanno a caccia di punti per la salvezza. Le due compagini infatti, hanno due lunghezze di differenza (25 i biscegliesi contro i 23 della squadra ospite) sebbene il Futbol Cinco abbia un’altra partita da recuperare (contro il New Taranto calcio a 5)

Tanti i biscegliesi militanti nella Futsal Andria. Dal portiere Sinigaglia ai centrali Ferrucci, Tortora e Losito passando per Acquaviva, Russo, Valente e De Cillis.

La gara sarà diretta da Nicola Ostuni e Francesco Chimienti entrambi di Bari.