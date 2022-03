Futbol Cinco soccombe a Noci, Nettuno cade contro il Cus Bari

Arrivano due sconfitte per le due portacolori biscegliesi Futbol Cinco e Nettuno scese in campo nel pomeriggio di sabato 19 marzo.

In Serie C1 i nerazzurri di Tritto vengono battuti 11-1 dalla capolista Futsal Noci nel match disputatosi al “Pala Lezzi”. Per i padroni di casa sono andati a segno Gustavinho con una tripletta, a cui si aggiungono le doppiette di Satalino, Banegas, Zingrino e i sigilli di Bardan e Lisi. Per i nerazzurri, invece, si registra la rete di De Cillis. Il Cinco rimane a quota 27 punti in classifica e, nel prossimo turno in programma sabato 26 marzo ospiterà al “Pala Dolmen” il Futsal Brindisi, quarta forza del girone e vittoriosa per 4-3 sul Barletta calcio a 5.

Cade anche il Nettuno battuto per 7-4 dalla prima forza del girone Cus Bari. Le marcature biancazzurre portano la firma di Gadaleta (doppietta), Carabellese e Parisi. Bisceglie che rimangono a quota 7 punti in graduatoria. Sabato prossimo al “Centro Sportivo Aurora” arriva il Public Molfetta che ha superato per 9-4 il Poggiorsini.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco