Futbol Cinco Bisceglie, Sinigaglia è il primo rinnovo

Importante conferma in casa Futbol Cinco che, per la stagione 2023/2024 si avvarrà delle prestazioni del classe 2002 Vincenzo Sinigaglia.

Il giocatore biscegliese ha rifiutato diverse offerte provenienti da società militanti in categorie superiori per continuare a crescere nella società che ha fortemente creduto nelle sue potenzialità, anche in tempi non sospetti. Il laterale offensivo vestirà la maglia numero 10 appartenuta a Gianni D’Elia.

Nella scorsa stagione, Sinigaglia ha siglato 39 reti totali classificandosi al quinto posto nella classifica marcatori. Lo stesso calcettista ha contribuito alla vittoria del Futbol Cinco nella Coppa Apulia Under 21 siglando il penalty decisivo nella finale di Mola di Bari.

Nel frattempo, nel pomeriggio di lunedì 28 agosto è iniziata la preparazione in vista della nuova stagione agonistica. Tutto il Il gruppo si è radunato alla presenza di mister Francesco Tritto, dello staff dirigenziale e dei tecnici dell’Under 21 Baldassarre e Maiello.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco