Futbol Cinco sconfitto in rimonta dal Polignano nell’infrasettimanale di C1

Nona sconfitta in campionato per il Futbol Cinco, battuto in rimonta per 6-4 dal Volare Polignano nel sedicesimo turno disputatosi al “Pala Five” di Putignano.

La compagine nerazzurra conclude la prima frazione di gioco sul 2-2 con le reti segnate da Cassanelli e Di Benedetto. Nella ripresa, nonostante la doppietta di Tritto, i biscegliesi tornano a casa senza punti in virtù della rimonta effettuata dalla compagine locale dal provvisorio 3-4 al definitivo 6-4.

Futbol Cinco che rimane a quota 19 punti in graduatoria e nel prossimo turno, in programma sabato 19 febbraio, ospiterà la Futsal Andria.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C1

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco