Futbol Cinco pronto per il debutto in campionato

Tempo di campionato per il Futbol Cinco che nel pomeriggio di oggi, sabato 25 settembre, alle ore 15.30, scenderà in campo al “Paladolmen” per affrontare il Futsal Barletta nella gara inaugurale del campionato di calcio a 5 serie C1.

I nerazzurri guidati da Tritto hanno come obiettivo la permanenza nella massima categoria regionale e la rosa è stata confermata quasi in blocco. Infatti, faranno parte del sodalizio biscegliese i portieri Di Bitonto, Simone Di Benedetto e Di Pilato, nonchè i calcettisti di movimento Uva, D’Elia, Garofoli, Amato, Valente, Nicolantonio Di Benedetto, Salerno, Tritto, Sinigaglia quest’ultimo tornato nel Futbol Cinco dopo l’esperienza alla Diaz.

Di fronte il Futsal Barletta giunto, nella scorsa stagione, alla finale playoff regionale persa per 7-6 contro il Castellana calcio a 5 ed è una delle favorite alla vittoria finale. Nel roster guidato da Ferrazzano ci sono calcettisti molto esperti quali Acocella, Capacchione, Pires, Bruno Martinez, il portiere Riefolo ed Inaki.

Francesco Sicolo di Bari è l’arbitro designato per la gara e sarà affiancato da Nicola Ostuni sempre di Bari.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco