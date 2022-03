Futbol Cinco, pari nel recupero contro la Futsal Andria

Termina senza vincitori ne vinti il derby della BAT tra Futbol Cinco e Futsal Andria disputatosi nella serata di ieri, 16 marzo, al “Pala Panunzio” di Molfetta e valevole per il recupero della diciassettesima giornata del campionato di calcio a 5 serie C1. Le due squadre infatti, si dividono la posta in palio pareggiando per 1-1.

Le reti vengono siglate nella prima frazione di gioco e portano la firma di Cassanelli per i nerazzurri e De Cillis per la compagine ospite.

I biscegliesi si portano a quota 27 punti in classifica agganciando gli Azzurri Conversano. Sabato 19 marzo, i ragazzi di mister Tritto si recheranno nella tana della capolista Futsal Noci.

Foto: Pagina Facebook Futbol Cinco