Futbol Cinco, ostico impegno contro la Futsal Andria

Obiettivo primi punti stagionali per il Futbol Cinco che oggi, sabato 3 ottobre, sarà di scena al “Pala Colombo” di Ruvo di Puglia per affrontare la Futsal Andria nel secondo impegno del campionato di calcio a 5, serie C1, con fischio d’inizio ore 16.

Una partita aperta ad ogni pronostico considerando la voglia di rivalsa di entrambe le squadre avendo iniziato il campionato con una sconfitta. I biscegliesi infatti, sono stati battuti per 3-1 dalla Dream Team Palo del Colle mentre, la squadra andriese per 2-1 dal Volare Polignano.

Tra gli ospiti vi è un pò di Bisceglie. Difatti, indossano la casacca biancazzurra i centrali Losito, Tortora e Ferrucci, a segno nel match di sabato scorso, a cui si aggiungono i laterali Palermo ed Acquaviva.

L’ultimo precedente tra le contendenti, disputatosi in casa andriese, risale al 5 ottobre 2019 con i padroni di casa che si aggiudicarono il derby della BAT per 4-2. Per la Futsal Andria andarono a segno Magno, Calabrese, De Feo ed Acquaviva. Per i nerazzurri invece, D’Elia e Magurean.

Futsal Andria – Futbol Cinco sarà arbitrata da Biagio Bucci di Molfetta coadiuvato da Angelo Dilucia di Foggia.